Spalletti-Napoli in stand-by, TuttoSport: membri dell'entourage continuano a tenere i biglietti pronti

Calciomercato Napoli, l'edizione odierna di TuttoSport fa il punto della situazione sul prossimo allenatore azzurro. Il club ha piazzato una accelerazione nei confronti di Sergio Conceicao

Spalletti Napoli, retroscena entourage

Ma attenzione, perché il manager del tecnico portoghese aveva parlato anche con Fiorentina, Lazio e perfino Juventus e, soprattutto, si deve ancora liberare dal Porto: è una pista che va tenuta in considerazione ma che non ha ancora i crismi dell’ufficialità (anche se per De Laurentiis il suo ingaggio porterebbe in dote la bolla mediatica “dell’allenatore che ha eliminato la Juve della Champions”. Finché non scoppia, aiuta...). Tanto è vero che nell’entourage di Luciano Spalletti continuano a tenere pronti i biglietti per Napoli e, in serata, il tecnico del Lille fresco campione di Francia, Galtier , ha svelato di aver ricevuto una proposta proprio dal Napoli.