Soumaré ha detto sì al Napoli! Ma l'affare non è scontato: la situazione

Calciomercato Napoli - Non solo Lazar Samardzic, la società - giustamente - cerca anche un altro rinforzo a centrocampo per questa sessione invernale. E c’è un nome in particolare nel mirino dell’agente: Boubakary Soumaré.

Mercato Napoli, le ultime su Soumaré

Come riporta Il Mattino oggi in edicola, Micheli è in pressing per tale giocatore che nel frattempo ha detto sì al Napoli. Il problema però è gran groviglio che ha alle spalle: è infatti di proprietà del Leicester con cui ha un contratto fino al 2026 ma è in prestito al Siviglia, dove però non sta giocando, società che vanta comunque un'opzione per riscattarlo a 15 milioni.

Insomma, bisognerebbe mettere quindi tutti d’accordo e non è proprio scontato. Col Napoli, in tutto questo, interessato solo a un prestito al massimo con diritto di riscatto.