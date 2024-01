Soumaré finito fuori squadra al Siviglia? L'indiscrezione che aiuterebbe il Napoli

Calciomercato Napoli- Boubakary Soumaré, aumentano le quotazioni del giocatore francese in azzurro. Così dopo Lazar Samardzic potrebbe essere il giocatore del Leicester attualmente in prestito al Siviglia l’altro colpo a centrocampo.

Mercato Napoli, Soumaré fuori rosa?

Mentre in Spagna annunciano di una trattativa avviata per il trasferimento, da Siviglia in particolare si vocifera che il giocatore potrebbe essere finito fuori squadra. In attesa di conferme, l’allenatore in conferenza stampa ha minimizzato: “Ha chiesto un permesso per problemi familiari”.