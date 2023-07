Calciomercato Napoli - Caccia a un esterno destro alto in casa Napoli, ma soltanto dopo la cessione di Hirving Lozano.

Mercato Napoli, ultime sul sostituto di Lozano

Come riporta La Repubblica oggi in edicola, l’identikit perfetto resta quello di Adama Traorè attualmente svincolato dopo l’esperienza al Wolverhampton. Ma in lista c’è pure pure Riccardo Orsolini in scadenza con il Bologna: gli piacerebbe tanto un’avventura in una big e l’idea Napoli lo intriga davvero molto.