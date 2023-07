Sostituto Lozano, Il Mattino: due nomi caldi nella lista del Napoli

Calciomercato Napoli - Da monitorare la situazione di Hirving Lozano, perché il messicano è al confine tra una cessione forzata data la scadenza di contratto o un rinnovo a sorpresa ma al momento lontano.

Mercato Napoli

L'ipotesi più quotata al momento, pertanto, è quella che porta ai saluti finali. E come riporta Il Mattino oggi in edicola, il Napoli sta già valutando alcuni profili per la fascia in caso di addio del messicano. Uno di questi è Riccardo Orsolini del Bologna che anche ha un contratto in scadenza nel 2024, altra pista invece è Jesper Lind-Strom dell’Eintracht Francoforte e della nazionale under 21 danese.