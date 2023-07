Calciomercato Napoli - Caccia al sostituto di Kim Min-Jae in casa Napoli. Urge un difensore per sostituire il difensore ceduto al Bayern Monaco.

Mercato Napoli, frenata per il sostituto di Kim

Tuttavia, come riporta La Repubblica oggi in edicola, dopo avere incassato i 50 milioni della clausola del sudcoreano, non vuole farsi prendere per la gola. I club sanno che il Napoli ha cash fresco e abbondante tra le mani è sparano ancor più alto. Ecco perché le piste Kilman e Danso sono rimaste in stand by al momento.