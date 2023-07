Sostituto Kim, arriva anche il sì di Mavropanos: la strategia del Napoli

Calciomercato Napoli - Ci sono aggiornamenti per quanto riguarda il difensore, perché il Napoli - come riporta Il Mattino oggi in edicola - in queste ore ha ottenuto un terzo sì: quello di Konstantinos Mavropanos.

Mercato Napoli, ultime sul difensore

Ma anche in questo caso - così come per Kevin Danso e Alex Kilman - c’è lo stesso problema: intesa col giocatore ma non con la società di appartenenza, in questo caso lo Stoccarda. La strategia del club è la seguente: ha presentato tre offerte ai rispettivi club ma non c’è l’intenzione di partecipare a aste o giochi al rialzo. La convinzione è che qualcuno, prima o poi, accetterà.