"Un club dell'Arabia Saudita ha mostrato interesse in Dries Mertens. Offerti 2 anni di contratto al belga e 10 milioni per il Galatasaray. Riflessioni in corso...". Questo è il commento tramite twitter dell'esperto mercato Nicolò Schira sull'ex attaccante della S.S.C.Napoli che proprio poche settimane fa aveva prolungato il proprio rapporto contrattuale con il club turco.