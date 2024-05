Ultime notizie calciomercato - Grandi manovre per la famiglia De Laurentiis non solo a Napoli, con nuovo ds allenatore e rivoluzione nella rosa, ma anche a Bari. Con la salvezza raggiunta in Serie B vincendo ai playout, adesso anche a Bari la famiglia De Laurentiis valuta alcune operazioni e cambiamenti.

Come conferma Nicolò Schira de Il Giornale via X, cambierà il direttore sportivo anche al Bari:

"Ciro Polito e il Bari verso la separazione nonostante un contratto in essere fino al 2025".