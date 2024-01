Calciomercato - Possibile destinazione a sorpresa per l’ex juventino Leonardo Bonucci. Sfumata la Roma a causa dell'opposizione della tifoseria, il difensore centrale, desideroso di un ritorno in Serie A dopo l’esperienza non entusiasmante all’Union Berlino, potrebbe approdare al Genoa come riporta il Corriere della Sera oggi in edicola. Potrebbe infatti prendere il posto di Radu Dragusin corteggiato dal Tottenham.