Retroscena Amrabat, Tuttosport: telefonata a Mertens per info sulla città, ha scelto la Fiorentina per 2 motivi

Ultime calcio mercato Napoli - Retroscena Amrabat su TuttoSport. Prima del Sì alla Fiorentina il giocatore ha telefonato Mertens per chiedergli info sulla città partenoea

Come riporta Tuttosport con Raffaele Auriemma:

"Il suo agente, Mohamed Sinouh ha trovato nella Fiorentina il club che avrebbe pagato meglio il proprio assistito e che avrebbe dato anche più soldi in commissioni. Lo stesso Sinouh aveva lasciato Giuntoli con un palmo di naso quando al ds del Napoli, pur di fronte a una proposta economica gradita al calciatore (2 milioni di euro per i prossimi 5 anni, dopo l’iniziale offerta di 1,4 milioni netti a stagione), aveva detto che comunque ad Amrabat non avrebbe fatto piacere venire a Napoli, e non solo per ragioni tecniche. Lo stesso Amrabat aveva chiamato Mertens, conosciuto in Olanda, per chiedergli informazioni sulla città e il belga, che ama vivere all’ombra del Vesuvio, gli aveva illustrato al meglio la città di Napoli".