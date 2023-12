"Sono un figlio di Napoli, il mio cuore è lì". Panchina Napoli, Mediaset: Palladino grande indiziato per giugno

Calciomercato Napoli - Potrebbe ripartire da Raffaele Palladino il nuovo ciclo del Napoli a giugno. Il tecnico che proprio oggi farà visita al Maradona e che Aurelio De Laurentiis potrà osservare da vicino. Lo conferma anche SportMediaset.

Panchina Napoli, arriva Palladino a giugno?

“Sono un figlio di Napoli, il mio cuore è lì”, con queste vecchie parole pronunciato dal tecnico napoletano che potrebbero fare la differenza alla fine. Inoltre - si legge - corrisponde perfettamente all'identikit del profilo cercato dal presidente: giovane, innovativo, moderno, in rampa di lancio e capace di aprire un ciclo in azzurro con quello al Monza nel frattempo in chiusura.

Ci sarà tuttavia anche la concorrenza del Milan, il quale, salvo sorprese, saluterà Stefano Pioli e ripartirà da un nuovo profilo. Sullo sfondo, per il Napoli, restano comunque Vincenzo Italiano e Francesco Farioli.