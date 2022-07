Sondaggio Napoli per Lo Celso, avvio trattativa solo in un caso: i dettagli

Giovani Lo Celso è tra i calciatori seguiti dal Napoli in caso di addio di Piotr Zielinski.

Giovani Lo Celso

Il Napoli pensa a Lo Celso

Il centrocampista del Tottenham, come riporta AreaNapoli, piacerebbe all'area tecnica del club azzurro, che non vorrebbe farsi trovare impreparato dopo l'interessamento del West Ham per il talento polacco. Il direttore sportivo Giuntoli si starebbe guardando intorno alla ricerca di possibili alternative. Da qui l'idea Lo Celso, in uscita dagli Spurs e già trattato dal DG Fabio Paratici (in questi giorni in Italia) con Fiorentina e Villarreal.

