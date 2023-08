Sky - Zielinski riluttante al trasferimento in Arabia, c'entra la famiglia! Può rinnovare al ribasso

Secondo quanto riferito da Sky, per Zielinski è arrivata l'offerta dell'Ah-lali di circa 30 milioni più un importante triennale per il calciatore. Zielinski inizialmente ci avrebbe pensato però poi, trasferirsi da Napoli all'Arabia è una scelta che coinvolge anche la famiglia. Zielinski sta facendo delle valutazioni che potrebbe rimanere a Napoli, anche con un accordo a ribasso e rinunciando a qualcosina sull'ingaggio in essere dal contratto che scade a giugno del 2024. Il Napoli attende di capire al decisione di Piotr.