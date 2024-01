Sky - Zielinski-Inter, Marotta esce allo scoperto: vuole bloccarlo gratis nelle prossime settimane!

Ultime news calciomercato Napoli - L'Inter lavora per bloccare Piotr Zielinski e Mehdi Taremi in vista dell'estate: lo racconta la redazione di Sky Sport.

Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Sky Sport durante "Calciomercato - L'Originale". Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

L'Inter pensa già a giugno e vuole bloccare Piotr Zielinski e Mehdi Taremi in vista della prossima estate. I due calciatori, rispettivamente di Napoli e Porto, hanno entrambi il contratto in scadenza il 30 giugno 2024. L'obiettivo di Beppe Marotta e Piero Ausilio è quello di bloccare Piotr Zielinski e Mehdi Taremi nelle prossime settimane per averli a zero al termine del contratto con i rispettivi club. Sia il centrocampista polacco che l'attaccante iraniano, infatti, potranno essere tesserati da free agent. Il loro contratto è in scadenza il 30 giugno 2024".