Sky - Zerbin promesso al Frosinone con Popovic, gli agenti spingono per chiudere: spunta un retroscena

Mercato Napoli. Gianluca Di Marzio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport riportando le ultime notizie di calciomercato sul Napoli:

“Zerbin è stato promesso al Frosinone, il ds Angelozzi era sicuro che arrivasse in settimana con Popovic. A fine partita il dirigente del Frosinone era un po’ preoccupato, mentre i procuratori continuano a spingere per il passaggio al Frosinone. Il Napoli lo pagò 190mila euro da Gozzano e fu uno dei primi acquisti di Giuntoli. Da piccolo fu scartato dall’Inter perché troppo piccolo di statura, Zerbin è stato tra i pochissimi investimenti fatti dal presidente De Laurentiis per il settore giovanile".