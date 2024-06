Sky - Zaniolo ha trovato squadra, il nuovo club è pronto a chiudere

Calciomercato Napoli - Ultimissime di mercato sulla scelta di Zaniolo che dopo l'esperienza in Premier League tornerà al Galatasaray ma per ripartire subito. Perché secondo le notizie di mercato di Sky Sport ora il giocatore è pronto ad una nuova avventura. Piace da tempo anche al Napoli.

Calciomercato: Zaniolo ha trovato squadra

Dopo aver concluso la stagione con la maglia dell'Aston Villa, Nicolò Zaniolo si appresta a tornare al Galatasaray, club proprietario del suo cartellino dal febbraio 2023. Tuttavia il trequartista potrebbe non rimanere a Istanbul: tra le squadre più interessate c'è il Villarreal di Marcelino.

Il club spagnolo si sta infatti avvicinando al classe 1999 e potrebbe decidere di portarlo in Primera División. Dopo le esperienze in Serie A, Süper Lig e Premier League, c'è quindi la possibilità che Zaniolo non torni in Italia, ma giochi in Spagna la prossima stagione.

Quella appena conclusa è stata un'annata di alti e bassi per Zaniolo. Nonostante abbia collezionato un totale di 40 presenze, il classe '99 non è stato in campo molti minuti (in media 34 a partita). Inoltre l'ex Roma non ha dato un contributo determinante sotto porta, realizzando appena 3 gol e nessun assist.