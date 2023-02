Sky - Zaniolo al Galatasaray, c'è anche lo zampino di Mertens: il retroscena

Calciomercato - Corsa contro il tempo per Nicolò Zaniolo in Turchia, poiché lì restano appena gli ultimissimi due giorni di mercato prima della chiusura. Il giocatore ha già l’intesa con la società e ora manca l’accordo tra i due club che potrebbe giungere in serata.

Calciomercato, Mertens aiuta per Zaniolo al Galatasaray

Si tratta sulla base di 35 milioni di euro, con un contratto di 3 al giocatore. Come rivela SkySport, l’attaccante attualmente ai margini in casa Roma si è già sentito con i vari ‘italiani' come Mertens, Icardi e Torreira che gli hanno tutti consigliato di accettare e giocare insieme.