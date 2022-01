SKY - Vlahovic-Juve, intesa con la Fiorentina: accordo per 70 milioni subito! Ecco cosa manca per chiudere

Calciomercato Serie A - Il futuro di Dusan Vlahovic è più in bilico che mai, come confermato anche dalle parole di Daniele Pradè. Il DS della Fiorentina ha sottolineato come le porte sono aperte a tutti, anche alla Juventus e i bianconeri ci stanno provando fin da subito.

Vlahovic Juve, le cifre e l'offerta

Come confermato da Sky Sport, infatti, tramite il sito ufficiale di Gianluca Di Marzio che scrive: