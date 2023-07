Sky - Verona, accordo con Folorunsho: si aspetta solo il Napoli. Ed è pronto anche Faraoni

Calciomercato - Napoli-Verona, strategie incrociate. Se da una parte gli azzurri sono interessati a Davide Faraoni per la fascia, il club veneto monitora un talento partenopeo.

Mercato Napoli, altro affare col Verona

Si tratta di Michael Folorunsho, in prestito al Bari nella scorsa stagione, ora attenzionato dall’Hellas per sostituire Tameze trasferitosi al Torino. Come riporta SkySport c’è già l'accordo da tempo col giocatore e il club spero di poter trovare la quadra anche con la società campana.

A proposito di Faraoni, invece, il Verona attende soltanto l’ok finale del Napoli per confermare la trattativa definitivamente.