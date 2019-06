La Roma sta muovendo passi concreti per un obiettivo anche del Napoli. Si tratta di Jordan Veretout, per il quale lunedì ci sarà un incontro con l'agente Mario Giuffredi. Al momento, poi, il Milan, che pure aveva manifestato più di un semplice interessamento per il mediano della Viola, è in stand by. A frenare questa operazione la valutazione che ne fa la Fiorentina di 25 milioni di euro ritenuta troppo alta dalla dirigenza rossonera.