Sky, Ugolini: "Pépé il nome più caldo per il Napoli, benedizione totale da parte di Ancelotti. Pista James non tramontata, ma..."

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto sul mercato del Napoli in diretta dal ritiro di Dimaro nello speciale dedicato al calciomercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Pépé è il nome più caldo per l’attacco del Napoli. E’ un giocatore che piace davvero tanto a tutto il club e c’è anche la totale benedizione da parte di Carlo Ancelotti. La pista James non è ancora tramontata del tutto. C’è l’interesse dell’Atletico Madrid al pari della ferma volontà del Napoli di acquistarlo solo in prestito e non a titolo definitivo”.