Sky, Ugolini: "Il cambio d'agente ha rallentato la trattativa per Osimhen,ma il Lille ha promesso il giocatore al Napoli"

Massimo Ugolini, colle di Sky Sport., è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Non credo che i nuovi procuratori di Osimhen possano giocare al rialzo e far saltare la trattativa. E' una cosa che può succedere e questo cambio d'agente ha influito sull'affare ma non credo che questo possa far saltare la trattativa. Mi aspetto che possa influire sul tempo della chiusura, ma non sulla riuscita positiva. La cosa importante è avere l'accordo con il Lille che si è impegnato a vendere il giocatore al Napoli nonostante le tante offerte ricevute da altre squadre europee".