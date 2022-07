Sky, Ugolini: "Attesa l'offerta del Chelsea per Koulibaly, c'è preoccupazione in ritiro"

Massimo Ugolini, ai microfoni di Sky, fa il punto sulla situazione attorno al difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly in arrivo nella notte nel ritiro di Dimaro:

"Sembra imminente un'offerta importate da parte Chelsea. Il presidente De Laurentiis raggiungerà giovedì la squadra, poi si dovrà capire l'entità dell'interesse da parte del club inglese e il punto di vista del giocatore. Koulibaly ha ricevuto dal Napoli un'offerta di 6 mln per 5 anni, ma non ha dato una risposta. C'è preoccupazione in ritiro, il giocatore si sta guardando intorno".