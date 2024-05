SKY - Udinese salva, le ultime sul futuro di Fabio Cannavaro: cosa filtra

Calciomercato - Quale futuro per Fabio Cannavaro dopo aver salvato l'Udinese? Come riporta SkySport, non è da escludere una permanenza in Friuli dopo l'obiettivo centrato.

Ultime futuro Fabio Cannavaro: resterà all'Udinese?

"Nei prossimi giorni l'Udinese deciderà su quale sarà l'allenatore della prossima stagione. Al momento, non è scontata la conferma di Fabio Cannavaro, considerando che il suo contratto è in scadenza il 30 giugno 2024. Valutazioni in corso, considerando l'ottimo lavoro fatto dal Pallone d'Oro 2006, alla prima esperienza su una panchina di Serie A", si legge sul sito di Gianluca Di Marzio.