Sky - Udinese, difficile resti Cannavaro: chi può sostituirlo

"Udinese, difficile resti Cannavaro": lo annunciano i colleghi di SkySport.

Ecco quanto riporta Gianluca Di Marzio via sito:

L'Udinese continua a ragionare su quale allenatore scegliere per la prossima stagione, la 30ª consecutiva in Serie A. Dopo 5 partite e 20 minuti con la Roma alla guida dei bianconeri è difficile che resti Fabio Cannavaro in panchina e la società sta valutando altri profili.

Con Fabio Cannavaro che potrebbe lasciare Udine, sono diversi i nomi in ballo per sostituirlo. In ballo ci sono Eusebio Di Francesco (per il quale i bianconeri avevano già fatto un sondaggio nei giorni scorsi) ma non solo.

Oltre all'allenatore del Frosinone si sta valutando anche Vivarini del Catanzaro, arrivato fino alla semifinale playoff di Serie B quest'anno con i calabresi, e due allenatori spagnoli.