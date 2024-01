Sky - Traore guarito dalla malaria: il Napoli potrebbe interessarsi, ci sono anche Milan e Roma

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky Sport, suo proprio sito ufficiale fa il punto sull'ex Sassuolo e attuale calciatore dell'Bournemouth Hamed Traore accostato al Napoli per un suo possibile ritorno in Italia:

"Può diventare un'importante opportunità di mercato per le squadre di Serie A in questa sessione invernale. Il centrocampista ivoriano ex Sassuolo ha effettuato ieri una visita specialistica a Roma, dopo essere guarito dalla malaria, e il responso è stato molto positivo: il giocatore sta benissimo ed è pronto a giocare.

Contrariamente a quanto dichiarato dall'allenatore del Bournemouth, infatti, Traoré è guarito da tempo dalla malaria e in questo momento sarebbe già pronto per giocare. Il centrocampista ex Sassuolo rimane in uscita dal club inglese e può diventare un'occasione di mercato in prestito per le big di Serie A che hanno a disposizione uno slot da extracomunitario.

Il Milan lo ha sempre apprezzato (avrebbe il posto in caso di rinuncia a Popovic), il Napoli potrebbe interessarsi, così come la Roma in caso di interruzione del prestito di Renato Sanches. Da oggi si sono avviati i primi contatti e le prime valutazioni con le squadre italiane".