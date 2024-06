Sky - Spinazzola nome di Conte, conferme sul possibile sostituto di Lindstrom

Calciomercato Napoli, novità Leonardo Spinazzola in entrata. L’esterno della Roma, in scadenza di contratto a fine mese, è finito nel mirino del club partenopeo come rivelato ieri dai colleghi di SkySport.

Ultimisisme calciomercato Napoli, la verità su Spinazzola

E proprio dall'emittente televisiva giungono ulteriori dettagli con Luca Marchetti in direttai: “Il giocatore è completamente ristabilito dal brutto infortunio subito durante lo scorso Europeo, ha dimostrato di essere in forma salvo piccole ricadute ma sta bene. La Roma più che altro è pronto a perderlo perché deve ricostruire per le esigenze economiche, ha un ingaggio importante. Il Napoli è interessato perché Conte lo voleva già all’Inter, nel caso si era arrivato addirittura alle visite mediche e poi l’affare saltò. Probabilmente è il mister lo sponsor. Il club comunque cerca in generale degli esterni. A destra piace Dedic e in avanti c’è l’ipotesi Cambiaghi seguito come possibile sostituto di Lindstrom che piace al Marsiglia".