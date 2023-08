Sky - Spalletti vuole la Nazionale, serve il via libera di De Laurentiis. Ultimatum di 48 ore della FIGC

Il collega di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al futuro della panchina della Nazionale italiana:

"Non c'è una trattativa in atto tra FIGC e Napoli o tra l'entourage di Spalletti e il Napoli per limarla, abbassarla o altro. Tra l'altro c'è anche una valutazione giuridica in atto perché si tratta di una penale/clausola di non concorrenza e la Nazionale non fa sicuramente concorrenza al Napoli che è un club. Si attende il via libera di De Laurentiis perché Spalletti possa diventare il nuovo commissario tecnico, ma la FIGC aspetterà al massimo 48 ore. Contatti in corso tra Gravina e il presidente del club azzurro per sbloccare la situazione. Il secondo allenatore contattato è Antonio Conte, per il quale si tratterebbe di un ritorno. L'ex allenatore tra le altre di Tottenham e Chelsea ha compreso senza alcun problema il perché sia stato chiamato prima Spalletti".