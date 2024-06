Calciomercato Napoli, è sfida col Milan per Lukaku come svelato da Gianluca Di Marzio in diretta a Sky: "Il Napoli non può fare l’operazione perché non ha venduto Osimhen. Bisogna capire in quanto tempo procederà. Lukaku andrebbe volentieri ma il Milan ha il fattore tempo dalla sua, non ha bisogno di cessioni e ha un rapporto ottimo col Chelsea. Il club londinese però nonostante questo non apre al prestito, al massimo uno sconto. La sfida comunque è aperta e tutta italiana".