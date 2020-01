Sky - Scambio Allan-Vecino destinato a restare solo un'ipotesi, la valutazione del Napoli spaventa l'Inter

Luca Marchetti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Napoli ed Inter ieri hanno parlato di un'ipotesi di scambio tra Allan e Vecino che non si farà molto probabilmente. Le probabilità di realizzazione dello scambio sono vicine allo zero. Vecino, se dovesse lasciare l'Inter, non vorrebbe restare in Italia. C'è un problema di valutazione dei cartellini: Allan era valutato 100 milioni di euro dal Napoli lo scorso anno. L'Inter tira basso rispetto alle richieste azzurre. Il Napoli vuole cambiare molto, Allan potrebbe andare via ma ad ora gli azzurri non vorrebbero privarsene. E' rimasta solo un'ipotesi e tale è adesso".