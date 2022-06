Sky - Scamacca al PSG, è quasi fatta: maxi offerta al Sassuolo

Da tempo il PSG ha preso contatti con il Sassuolo per cercare di arrivare a Gianluca Scamacca. Il bomber neroverde e della Nazionale fa gola ai campioni di Francia che, in relazione allo stato della trattativa, hanno ritoccato la loro offerta.

Tantissimi sono i giocatori del Sassuolo richiesti sul mercato e che saranno protagonisti (anzi, già lo sono) in questa sessione di calciomercato estiva che sta per cominciare (tra questi anche Frattesi, in orbita Roma). Scamacca è uno di quei profili destinati a infiammare il mercato.

La richiesta iniziale del Sassuolo per cedere il suo bomber, da 16 gol nel campionato appena concluso, è stata di circa 50 milioni di euro. Il PSG, inizialmente si era fermato a una somma di circa 35 milioni di euro, magari da arrotondare con qualche bonus.

Adesso, però, per cercare di assicurarsi il 23enne centravanti romano, il PSG ha alzato la sua offerta: circa 40 milioni di euro più bonus offerti per Gianluca Scamacca, che a questo punto si avvicina sempre più al PSG e alla Ligue 1. A riportarlo è Gianluca Di Marzio sul suo sito.