Sky - Sarri vuole Zielinski per il post Milinkovic-Savic: De Laurentiis chiede 25 mln!

È Piotr Zielinski il nome per il centrocampo della Lazio, vista l'ormai certa partenza di Milinkovic-Savic pronto ad accettare l'offerta dell'Al-Hilal.

Piotr Zielinski

Sarri vuole Zielinski alla Lazio

Come riporta Gianluca Di Marzio, Zielinski è un vecchio pupillo di Sarri che ha già lavorato con lui sia a Napoli che ad Empoli. Il classe 1994 è la prima scelta di Maurizio Sarri per il dopo Milinkovic-Savic. De Laurentiis ha fissato un prezzo di 25 milioni, per il momento giudicato troppo alto da Lotito.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli