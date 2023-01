Martin Turk alla Sampdoria è ormai cosa fatta. Secondo Sky Sport, il portiere classe 2003 svolgerà infatti le visite mediche nella giornata di giovedì con il club blucerchiato.

Nikita Contini

Turk al Parma

Firmerà poi il contratto che lo legherà ai liguri in prestito fino al termine della stagione. E' vicino il via libera ufficiale anche per il ritorno di Contini al Napoli.

