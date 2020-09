Sky - Romero all'Atalanta: è fatta! I dettagli dell'operazione. Sfuma definitivamente l'ipotesi Napoli

Come riporta il sito di Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, dopo l'avvicinamento degli ultimi giorni, ora la svolta decisiva: Romero sarà un giocatore dell'Atalanta. Scambio di documenti in corso tra i nerazzurri e la Juventus, per permettere al giocatore di trasferirsi da Gasperini.

Il difensore si sposterà a Bergamo con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto. È previsto un obbligo legato al numero di presenze e agli obiettivi europei dell'Atalanta. Il costo complessivo dell'operazione è tra i 23 e i 25 milioni di euro.

Il difensore era stato accostato anche al Napoli nella trattativa tra gli azzurri e la Juventus per Milik.