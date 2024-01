Sky - Ritorno di fiamma Ostigard-Genoa: contatti in corso col Napoli, si può fare

Calcio mercato Napoli - Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Sky Sport durante "Calciomercato - L'Originale". Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

" Ostigard non era solo una contropartita per Dragusin evidentemente: Genoa e Napoli ne stanno parlando, si può fare adesso. Il Genoa potrebbe andare su un difensore prima della fine del mercato".

Sul sito ufficiale, Di Marzio aggiunge:

"Il Genoa lavora per migliorare la rosa da mettere a disposizione di Alberto Gilardino. I rossoblù stanno trattando Leo Ostigard al Napoli e lavorano anche per migliorare l'attacco. Dopo aver salutato Radu Dragusin passato al Tottenham, il Genoa continua a lavorare per migliorare la difesa. Oltre al prestito di Djed Spence, i rossoblù hanno chiesto anche Leo Ostigard al Napoli. Il difensore norvegese, già con un passato al Genoa, era entrato nei discorsi nella trattativa tra rossoblù e Napoli per il difensore rumeno".