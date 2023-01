Sky - Rinnovo Rrahmani, accordo col Napoli: ecco durata del contratto e opzione

Calciomercato SSC Napoli - Novità sul fronte rinnovi per gli azzurri: un altro tema caldo e su cui si lavora in casa Napoli. Perché Giuntoli e De Laurentiis non vogliono lasciare davvero nulla al caso, e blindare e rendere sereni i pilastri della rosa a disposizione di Luciano Spalletti.

Rrahmani rinnova col Napoli: la durata del contratto

Ad un passo anche il rinnovo di Amir Rrahmani con la SSC Napoli. Ad annunciarlo è la redazione di Sky Sport 24:

"In un mercato con poca disponibilità economica, si guarda a trattenere i migliori che si ha in rosa: un discorso che vale per tutte le squadre. Per quanto riguarda Amir Rrahmani, è stato di fatto trovato l'accordo per rinnovare fino al 2027, con anche un'opzione fino al 2028".