Sky - Rinnovo Osimhen, non ci sarà la doppia clausola: tutti i dettagli

Victor Osimhen è vicino alla firma del rinnovo di contratto con il Napoli. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito, ci sono novità che riguardano la clausola rescissoria:

"La nuova scadenza sarà il 2026, dunque un anno in più rispetto a quella attuale. Non ci sarà una clausola doppia, una per l'Europa e una per l'Arabia Saudita, ma una sola, che il primo anno non sarà valida per l'Italia. L'importo di tale clausola sarà pari a circa 150 milioni".