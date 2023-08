Calciomercato SSC Napoli: arrivano novità dalla redazione di Sky Sport per quel che riguarda il futuro di Victor Osimhen. Stando a quanto dichiarato nello speciale mercato di Sky Sport 24, la situazione Osimhen è ancora da definire: le parti si stanno parlando ma ancora non c'è l'accordo per il rinnovo di contratto. Dovevano incontrarsi per definire il valore della clausola rescissoria, ma al momento non ci sono novità.

Victor Osimhen