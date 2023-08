SKY - Osimhen, l'agente a Rivisondoli per parlare di rinnovo. C'è la volontà del giocatore

Notizie Calcio Napoli - Sono giorni decisivi per il futuro di Victor Osimhen, le offerte dall'Arabia fanno sudare freddo i tifosi e le cifre continuano ad alzarsi.

Victor Osimhen

Osimhen, l'agente a Rivisondoli per discutere il rinnovo

Il collega Francesco Modugno, inviato a Castel Di Sangro per Sky, ha riportato che l'agente dell'attaccante, Roberto Calenda, si trova a Rivisondoli dove alloggia il Napoli per discutere con Aurelio De Laurentiis del rinnovo del suo assistito. L'obiettivo delle parti è trovare un accordo definitivo, con il club azzurro che non vuole assolutamente privarsi dell'ex Lille.

L'esperto di mercato Gainluca Di Marzio, aggiunge inoltre che dall'Arabia si registra una sola offerta reale che ammonta a 100 milioni di euro. Cifra troppo bassa, considerando che la richiesta della società è esattamente del doppio. Importante anche la volontà del giocatore di voler continuare a giocare in Europa.