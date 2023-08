SKY - Rinnovo Osimhen, tutto fatto: manca solo la firma! Nuova scadenza e cifre

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato di Sky, scrive sul proprio profilo Twitter riguardo il rinnovo di Victor Osimhen:

Poi aggiunge sul proprio sito:

"Ora manca solo la firma, che dovrebbe arrivare in settimana, prima che il prolungamento diventi realtà. Nelle ultime ore sono stati sistemati tutti i dettagli per il rinnovo del contratto di Osimhen. La nuova scadenza sarà il 2026, dunque un anno in più rispetto a quella attuale. Non ci sarà una clausola doppia, una per l'Europa e una per l'Arabia Saudita, ma una sola, che il primo anno non sarà valida per l'Italia. L'importo di tale clausola sarà pari a circa 150 milioni. Per quanto riguarda l'ingaggio, il nigeriano percepirà un salario molto alto, più o meno in linea con quello che avrebbe potuto guadagnare altrove in base alle offerte europee ricevute. L'ingaggio, dunque, sarà sicuramente superiore ai 10 milioni netti e di conseguenza Osimhen sarà il giocatore più pagato del Napoli. In questo modo De Laurentiis ha ottenuto quello che voleva, cioè tenere il giocatore a Napoli almeno per un altro anno. Il presidente del club campano ha trovato grande disponibilità da parte del giocatore e del suo agente Roberto Calenda, che hanno sempre lavorato in maniera costruttiva per trovare un'intesa e non per far partire il giocatore, nonostante le tante richieste".