Sky - Rinnovo Osimhen, dipende solo da De Laurentiis: ecco cos'è successo nell'ultimo incontro con l'agente

A Sky Sport, durante il post-partita di Napoli-Cagliari, è intervenuto il giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio: si parla del rinnovo contrattuale di Victor Osimhen con il Napoli.

“Mazzarri ha sempre ha avuto un buon rapporto con De Laurentiis, ma sono convinto che sia determinante il rapporto con la squadra: la vedi anche nell’esultanza, con Garcia non era una esultanza feroce. Ora vedi una unione ed un rapporto diverso.

Rinnovo Osimhen? Dipende solo dal Napoli e da De Laurentiis, il procuratore nell‚Äôultimo incontro avuto qualche giorno fa ha ribadito le condizioni per rinnovare. Se De Laurentiis dir√† di s√¨, come ha fatto capire verbalmente al procuratore, alle condizioni poste il contratto √® pronto. Attualmente guadagna quattro milioni e mezzo, guadagnerebbe il triplo altrove viste le cifre che ha e cosa ha fatto in Italia. In Premier ne guadagnerebbe 12-13, di milioni di euro‚ÄĚ