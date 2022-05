SKY - Rinnovo Mertens, non si è parlato ancora di cifre: ecco la situazione fra domanda e offerta

Calciomercato Napoli - C'è la volontà da parte del club azzurro e di Dries Mertens di firmare il rinnovo e continuare insieme. L'incontro non è ancora avvenuto, presumibilmente avverrà nelle prossime settimane, una volta raggiunto l'obiettivo Champions League. Molto era legato al raggiungimento di questo traguardo. Ma adesso bisogna sedersi e parlare di cifre.

Del futuro e del rinnovo di Dries Mertens col Napoli ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24, Francesco Modugno:

"Si pensa al futuro adesso in casa Napoli, nel nuovo Napoli Dries Mertens vuole starci. Tanti andranno via, fra quelli a scadenza e che vedono finito un ciclo qui. Ma il discorso su Dries è un discorso aperto, una trattativa che non può essere soltanto sentimento: c'è stima e la volontà reciproca di rinnovare. Ci sono i 148 gol. Ma c'è anche l'aspetto economico: Dries Mertens è in scadenza, c'è questa opzione unilaterale da parte del Napoli. C'è stata l'apertura di De Laurentiis che è piombato a casa del belga".

Non si è parlato ancora però di cifre per quanto riguarda il rinnovo di Mertens col Napoli, ma c'è una certezza secondo Sky Sport:

"Ma non si è parlato ancora di cifre, bisognerà trovare un accordo che al momento non c'è: c'è la disponibilità a venirsi incontro a cifre diverse da quelle percepite adesso da Dries, ovvero 4 + 2 milioni di bonus. Però ci sono anche aspettative da parte del giocatore, consapevole del valore certificato comunque dal rendimento in campo: 15 volte soltanto dall'inizio, ma comunque 11 gol in campionato. Con la media di un gol ogni 111' giocati. Quando si andrà a parlare di soldi, sì il Napoli e l'amore per la città, ma bisognerà trovare l'intesa. C'è fiducia, perché c'è la volontà da entrambe le parti in causa".