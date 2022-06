SKY - Rinnovo Mertens-Napoli: ecco la percentuale (bassa)

Calciomercato Napoli - Il futuro di Dries Mertens è ormai quasi certamente lontano, basse le percentuali di permanenza in azzurro. E quindi, di accordo sul rinnovo con De Laurentiis.

A fare il punto della situazione sul rinnovo di Dries Mertens è stato, a Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live”, Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport:

"Rinnovo Mertens? Per me ci sono il 7% di possibilità che si arrivi al rinnovo. De Laurentiis ti sa spiazzare proprio quando pensi di averlo capito. Il Napoli prenderà Deulofeu anche se c’è qualche spigolatura da andare a sistemare. Balla ancora qualche milione tra i club, anche il giocatore ha espresso la propria volontà. Penso che l’operazione sia subordinata a qualche cessione come quella di Ounas o Politano. Ma sia chiaro che Deulofeu arriva per fare la sottopunta, anche se l’esterno lo sa fare. Appartiene agli ultimi calciatori che in Serie A accendono la fantasia del tifoso. Sarri mi disse che Deulofeu fosse troppo uno che andava dritto per dritto in campo, lui preferiva uno che entrasse dentro il campo. Koulibaly alla Juventus non ci va".