Sky - Rinnovo Fabian, incontro negativo tra agenti ed il Napoli. Pochi margini di trattativa: la situazione

Calciomercato Napoli - Fumata grigia dall'incontro tra il Napoli e gli agenti di Fabian Ruiz. Lo si apprende dal sito di Gianluca Di Marzio. Il club azzurro è al lavoro per cercare un'intesa sul prolungamento del contratto dello spagnolo, attualmente in scadenza nel 2023, ma le sensazioni al momento sono negative.

Fabian Ruiz

L'incontro non ha portato a un accordo: in questo momento, non ci sono margini per rinnovare. La situazione si complica, dunque, con Ruiz che fra un anno sarà libero di trasferirsi a parametro zero. Al momento, non ci sono offerte all'altezza per il centrocampista spagnolo: l'interesse più concreto è quello del Real Madrid, che vuole però aspettare e ingaggiarlo da svincolato.