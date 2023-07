Nelle scorse ore, c'è stato un incontro tra la dirigenza del Napoli e l'entourage di Piotr Zielinski.

Gianluca di Marzio fa sapere che:

"Il confronto tra le parti per il rinnovo di contratto è stato positivo e cresce dunque la fiducia. Con il contratto in scadenza al 30 giugno del 2024, Piotr Zielinski sta discudetendo il rinnovo di contratto. Incontro positivo in queste ore, con il centrocampista che potrebbe dunque rimanere in azzurro".