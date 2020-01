Gianluca Di Marzio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky: "Nonostante Giuntoli dica che dopo Politano non arriverà nessuno, mi risulta che il Napoli abbia fatto una nuova offerta per Petagna mettendo sul piatto 21 milioni più bonus. La Spal barcolla perché è una somma importante ed ha fatto capire che sarebbe più disposta a chiudere ora l'affare ma avendo il calciatore in rosa fino al termine della stagione. Il Napoli cerca ancora un numero nove"