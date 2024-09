Sky - Retroscena di calciomercato: il Milan ci aveva provato per Osimhen

Secondo quanto si apprende dal portale di Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, il Milan avrebbe fatto un tentativo per metetre le mani su Victor Osimhen, nell'ultima sessione di calciomercato.

Come noto, l'attaccante nigeriano voleva lasciare il Napoli ma non riusciva a trovare una squadra pronta ad acquistarlo. Vista la situazione, negli ultimi giorni di mercato il Milan (e Ibra in persona) ha quindi provato a capire la fattibilità dell'operazione per portare Osimhen in rossonero. Lo stesso Ibrahimovic ha confermato il tutto con un sorriso al termine della sua intervista ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d'inizio di Milan-Liverpool.