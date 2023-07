Sky - Pulisic sempre più vicino al Milan: filtra ottimismo

Calciomercato Napoli - Pulisic sempre più vicino al Milan. Lo annunciano i colleghi di SkySport come si legge sul sito di Gianluca Di Marzio:

Per lo statunitense del Chelsea il Milan ha presentato una nuova offerta di circa 22 milioni totali, cifra appena inferiore a quella richiesta dai blues.

La trattativa procede con il Chelsea, come confermato anche da Sky UK. Anche da Londra segnalano ottimismo per la trattativa, in seguito all'ultima offerta presentata dai rossoneri. Il Chelsea ha ricevuto sul tavolo un'offerta da 25 milioni di euro dal Lione, ma Pulisic sta spingendo per i rossoneri.