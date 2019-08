Sky - Praet al Leicester per oltre 20 milioni, la Samp investe su Verdi! Di Francesco: "Abbiamo bisogno di un'ala il prima possibile"

Calciomercato Napoli - Secondo quanto dichiarato da Luca Marchetti, collega di Sky Sport, ci sarebbe novità di mercato sul Napoli in uscita, si parla di Simone Verdi che piace molto alla Samporia. Ecco quanto evidenziato da Calcionapoli24:

"Praet al Leicester per oltre 20 milioni, questi soldi possono essere investiti per Simone Verdi del Napoli che può finire in blucerchiato. Resta sempre il Torino sul calciatore".

Queste le parole di Eusebio Di Francesco, allenatore della Sampdoria, di questa sera subito dopo l'amichevole vinta contro lo Spezia:

"Praet in uscita? Questo non lo so. Penso sia più sì che no. Oggi non c'era e voi la sapete perché non c'era. Spiace perchè lo ritengo uno dei più forti centrocampisti. Abbiamo bisogno di un'ala il prima possibile, in avanti siamo corti e sto adattando molti giocatori fuori ruolo che mi stanno rispondendo bene".